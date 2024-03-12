Полковник высказался о шансе силовой смены власти на Украине

Полковник Матвийчук допустил силовую смену власти на Украине

Недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским среди военных нарастает еще с лета 2023 года, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он допустил, что офицеры и генералы могут попытаться свергнуть действующего главу государства.

«Недовольство Зеленским зреет еще с середины прошлого лета, когда был сдан Артемовск, когда начались трения с [бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием] Залужным. Особенно недовольны президентом элитные части, такие как морская пехота, десант. Если Россия продолжит свои наступательные действия, переворот в стране, действительно, возможен, потому что многие генералы и офицеры хотели бы заменить Зеленского», — заметил Матвийчук.

Полковник не исключил и того, что попытка переворота может оказаться успешной. Он добавил, что действующий главком ВСУ Александр Сырский не пользуется авторитетом.

«В США были крайне недовольны этой заменой. Залужного убрали исключительно потому, что этого требовал Зеленский. А Сырский слаб, и с точки зрения организатора, и как военачальник. Кроме того, он этнический россиянин, плохо говорит по-украински, не пользуется авторитетом. Так что переворот возможен», — заключил военный.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные ВСУ якобы недовольны перестановками в военном руководстве и обсуждают свержение Владимира Зеленского.