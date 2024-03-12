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09:09, 12 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Спасатели уведомили, что во вторник, 12 марта, местами в северо-восточных районах Кубани ожидается пожароопасность четвертого класса.

В МЧС призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. Спасатели напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах.

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«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

Ранее в марте сообщалось, что летевшая в Сочи пассажирка обругала матом попутчиков и бортпроводников, подралась с сотрудниками полиции и была снята с рейса. Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в курортный город из Москвы, во время посадки пассажиров.

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      Фариза Бацазова
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