Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:12, 12 марта 2024Среда обитания

Россиянам запретили сдавать квартиры посуточно без соблюдения одного правила

Госдума запретила россиянам сдавать квартиры посуточно при отсутствии счетчиков

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Государственная дума во втором, основном чтении приняла законопроект, согласно которому россиянам будет запрещено сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков. О том, что собственникам не разрешили наем жилья без соблюдения одного правила, со ссылкой на соответствующий документ сообщает агентство ТАСС.

Нововведение касается счетчиков на приборы учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение при условии обеспечения требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», — сказано в законопроекте. Уточняется, что документ разработали для того чтобы закрепить статус посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества. Авторы инициативы считают, что благодаря нововведениям рынок аренды станет более прозрачным.

В феврале эксперты сочли идею законотворцев запретить сдавать жилье без наличия счетчиков сомнительной, а законопроект — нуждающимся в доработке.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов

      Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети

      Глава Гагаузии попросила Россию поднять вопрос давления на автономию в ООН

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал наказание для уехавших из России звезд

      В Петербурге в подвале дома нашли БДСМ-клуб

      Российских дачников предупредили о популярных видах мошенничества

      В США заявили о разрушающем оборону ВСУ российском оружии

      Россиянам запретили сдавать квартиры посуточно без соблюдения одного правила

      Госдума приняла проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      В Германии заявили об упадке вооруженных сил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше