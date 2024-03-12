Россиянам запретили сдавать квартиры посуточно без соблюдения одного правила

Госдума запретила россиянам сдавать квартиры посуточно при отсутствии счетчиков

Государственная дума во втором, основном чтении приняла законопроект, согласно которому россиянам будет запрещено сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков. О том, что собственникам не разрешили наем жилья без соблюдения одного правила, со ссылкой на соответствующий документ сообщает агентство ТАСС.

Нововведение касается счетчиков на приборы учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение при условии обеспечения требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», — сказано в законопроекте. Уточняется, что документ разработали для того чтобы закрепить статус посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества. Авторы инициативы считают, что благодаря нововведениям рынок аренды станет более прозрачным.

В феврале эксперты сочли идею законотворцев запретить сдавать жилье без наличия счетчиков сомнительной, а законопроект — нуждающимся в доработке.