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14:58, 12 марта 2024Моя страна

Россиянка просидела в укрытии шесть суток ради снимка леопарда Тайфуна

«Земля леопарда» опубликовала фотографию леопарда-долгожителя Тайфуна

Кадр: Русское географическое общество

Россиянка Светлана Горбатых сделала фотографию дальневосточного леопарда-долгожителя Leo 12М по имени Тайфун. Снимок опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда».

«В его послужном списке съемки для телеканалов Великобритании, Республики Корея, Китая и России. А на этом кадре поджарый красавец позирует на главном "подиуме" заповедника "Кедровая падь" для престижного фотоконкурса!» — говорится в сообщении.

Как рассказали в заповеднике, чтобы сделать снимок, Горбатых просидела в фотоукрытии шесть суток. «Ведь редчайшие кошки очень осторожны, и не каждому повезет запечатлеть их. Особенно днем!» — объяснили в пресс-службе.

В декабре национальный парк «Земля леопарда» опубликовал кадры с лисицей. Сотрудники нацпарка рассказали, что иногда, встретив на своем пути фотоловушку, лисицы начинают позировать, делая забавные селфи.

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      Варвара Кошечкина
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