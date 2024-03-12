Россиянка просидела в укрытии шесть суток ради снимка леопарда Тайфуна

«Земля леопарда» опубликовала фотографию леопарда-долгожителя Тайфуна

Россиянка Светлана Горбатых сделала фотографию дальневосточного леопарда-долгожителя Leo 12М по имени Тайфун. Снимок опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда».

«В его послужном списке съемки для телеканалов Великобритании, Республики Корея, Китая и России. А на этом кадре поджарый красавец позирует на главном "подиуме" заповедника "Кедровая падь" для престижного фотоконкурса!» — говорится в сообщении.

Как рассказали в заповеднике, чтобы сделать снимок, Горбатых просидела в фотоукрытии шесть суток. «Ведь редчайшие кошки очень осторожны, и не каждому повезет запечатлеть их. Особенно днем!» — объяснили в пресс-службе.

В декабре национальный парк «Земля леопарда» опубликовал кадры с лисицей. Сотрудники нацпарка рассказали, что иногда, встретив на своем пути фотоловушку, лисицы начинают позировать, делая забавные селфи.