В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Пользователи начали жаловаться на неполадки в работе Telegram примерно с пяти часов вечера по московскому времени. Многие (44 процента) сообщили, что у них не загружаются фотографии, другие (30 процентов) заявили об общем сбое в работе мессенджера. Остальные (26 процентов) рассказали, что у них не загружаются чаты и не отправляются сообщения.

Большая часть жалоб поступила из Москвы. Также с проблемами в работе сервиса столкнулись жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска и ряда других городов.

Предыдущий сбой в работе Telegram случился 4 марта. У пользователей не загружались чаты и фотографии и не отправлялись сообщения. Большинство жалоб поступило из Москвы.