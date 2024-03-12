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14:28, 12 марта 2024Россия

Школьники в Курске начнут учиться дистанционно из-за атак ВСУ

Мэр Курска Куцак: в связи с обстрелами школьники начнут учиться дистанционно

Фото: Unsplash

В связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область школьники в Курске начнут учиться дистанционно. Об этом заявил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

«13-15 марта дети будут учиться в удаленном формате. В детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы», — написал он.

Помимо того, градоначальник напомнил, что в Курске сохраняется согнал ракетной опасности, объявленный ранее 12 марта.

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Ночью Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ. Губернатор региона Роман Старовойт подчеркнул, что ракетная опасность в регионе сохраняется.

Помимо того, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию области в районе поселка Теткино.

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      Никита Абрамов
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