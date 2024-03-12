В Центробанке предупредили о сложностях со снижением ставки

Департамент ЦБ предупредил о проблемах со снижением ставки из-за дефицита кадров

Сохраняющийся на историческом максимуме дефицит кадров, с которым сталкивается российская экономика, усложняет процесс снижения ключевой ставки. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

Текущая ситуация не позволяет добиться выравнивания роста заработных плат с ростом производительности труда. Опросы промышленных предприятий показывают, что даже при коррекции планов им придется бороться за сотрудников и повышать зарплатные фонды. В результате проблема разрыва возможностей предложения и уровня спроса сохранится.

«В этих условиях потребуется поддержание жесткости ДКУ продолжительное время», — говорится в бюллетене. При этом отмечается, что выводы департамента могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

В настоящее время ставка составляет 16 процентов. На заседании совета директоров ЦБ в феврале впервые за последние полгода было принято решение не ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП). При этом во втором полугодии 2023 года ставка выросла с 7,5 процента до 16 процентов годовых.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков предупредил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на высоком уровне, поэтому ожидать снижения ставки в обозримые сроки не стоит. По его мнению, к концу года она не опустится ниже 11 процентов.