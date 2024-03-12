Состав военной миссии Франции в Молдавии ограничили одной женщиной

Минобороны Молдавии: военная миссия Франции будет состоять из одной женщины

Состав военной миссии Министерства обороны Франции в Кишиневе было решено ограничить присутствием одной женщины — военного атташе. Об этом в разговоре с телеканалом PRO TV сообщил глава оборонного ведомства Молдавии Анатолий Носатый.

«Речь о постоянной миссии из одного человека, который будет выполнять функции военного атташе при дипломатическом представительстве Франции. Это дама, подполковник, которая аккредитована в Молдове, но до сих пор работала из Бухареста», — сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что речи о размещении французского военного контингента в Молдавии не идет.

Об открытии военной миссии в Кишиневе ранее сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это решение является одним из этапов совместных мер по «усилению суверенитета и безопасности» Молдавии.