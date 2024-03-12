Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:38, 12 марта 2024Бывший СССР

Состав военной миссии Франции в Молдавии ограничили одной женщиной

Минобороны Молдавии: военная миссия Франции будет состоять из одной женщины

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Состав военной миссии Министерства обороны Франции в Кишиневе было решено ограничить присутствием одной женщины — военного атташе. Об этом в разговоре с телеканалом PRO TV сообщил глава оборонного ведомства Молдавии Анатолий Носатый.

«Речь о постоянной миссии из одного человека, который будет выполнять функции военного атташе при дипломатическом представительстве Франции. Это дама, подполковник, которая аккредитована в Молдове, но до сих пор работала из Бухареста», — сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что речи о размещении французского военного контингента в Молдавии не идет.

Об открытии военной миссии в Кишиневе ранее сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это решение является одним из этапов совместных мер по «усилению суверенитета и безопасности» Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      Володин рассказал о дате отчета правительства в Государственной Думе

      В Армении заявили о возможности отзыва исков из судов Ереваном и Баку

      Умер двоюродный брат Путина

      На Украине сообщили о повреждении нефтепровода

      Браслет Balenciaga в виде скотча стал предметом насмешек в сети

      Стало известно об атаке беспилотника в Таганроге

      ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      В Армении заявили об отказе от помощи российских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше