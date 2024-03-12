Спектакль со звездой «Реальных пацанов» отменили в российском городе

В Тюмени отменили спектакль со звездой «Реальных пацанов» Наумовым

В Тюмени отменили спектакль с участием российского актера, исполнившего главную роль в сериале «Реальные пацаны», Николая Наумова. Об этом сообщает Ura.ru.

Спектакль «Большой куш», в котором Наумов исполняет главную роль, должен был состояться 13 марта. Причиной отмены стала низкая продаваемость билетов. «Переноса не будет, потому что низкие предпродажи билетов. Видимо, тюменцы не хотят смотреть», — заявили в администрации «Городских зрелищных касс».

Ранее сообщалось, что Николая Наумова внесли в украинскую базу данных «Миротворец». Это произошло после выхода финального эпизода сериала. В заключительной серии главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.