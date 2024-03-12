В России взлетел спрос на одну профессию

ТАСС: спрос на курьеров в России вырос 34 процента в декабре-феврале

В зимние месяцы спрос на курьеров в России вырос на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Работа.ру».

В то же время средние зарплатные предложения в этой профессии увеличились на 38 процентов и превысили отметку в 112 тысяч рублей в месяц. Директор по аналитике и Data Science сервиса Елена Артемьева уточнила, что спрос на курьеров в России растет каждый месяц на протяжении последних нескольких лет.

Это обусловлено рядом факторов, включая рост популярности служб доставок. Рост спроса на курьеров традиционно увеличивается в праздничные дни, особенно в новогодние праздники. «Традиционно самыми "горячими" сезонами для курьеров можно считать (...) весь декабрь как предновогодний сезон, а также февраль-март из-за гендерных праздников», — резюмировала Артемьева.

Рост спроса на курьеров в России происходит на фоне нехватки кадров в логистической отрасли. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков HeadHunter (HH) и ПЭК сообщила об обострении кадрового дефицита в этом секторе. За этот период времени в стране увеличился спрос на водителей грузового автотранспорта и складской техники, а также экспедиторов и курьеров.