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07:31, 22 января 2024Экономика

В России обострилась нехватка работников одной отрасли

«Ъ»: в России обострилась нехватка работников логистической отрасли

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

По итогам 2023 года в России обострилась нехватка работников логистической отрасли. За этот период времени увеличился спрос на водителей грузового автотранспорта и складской техники, экспедиторов и курьеров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков hh.ru и ПЭК.

За год число вакансий в логистике выросло более чем в полтора и достигло уровня в 155,5 тысячи предложений. Одновременно с этим число резюме, напротив, снизилось на 10 процентов, до 500 тысяч.

Таким образом, в 2023 году на одну вакансию работодателя в этой отрасли приходилось в среднем три доступных резюме соискателей, тогда как в 2022-м было в два раза больше. При этом средний срок закрытия вакансии в категории линейного персонала за этот период времени увеличился до трех месяцев, хотя ранее составлял всего 21 день.

Кадровый голод испытывают не только работодатели логистической отрасли. В середине января аналитики Superjob сообщили, что 86 процентов опрошенных работодателей пожаловались на нехватку персонала. Чаще всего кадровый голод испытывают транспортно-логистические компании и представители промышленного сектора. При этом в крупном бизнесе дефицит ощущается острее (89 процентов).

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      Анатолий Акулов
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