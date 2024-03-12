Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

Shot: пять тел погибших нашли на месте крушения Ил-76 в Ивановской области

На месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области нашли пять тел погибших. Об этом со ссылкой на источник пишет Shot в Telegram.

По информации издания, предварительно, остальные десять человек, находившихся на борту, также не выжили.

Ранее появилось видео, на котором видно, как самолет с горящим правым двигателем постепенно снижается и в итоге скрывается за жилыми одноэтажными домами.

О крушении российского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 рядом с деревней Подталицы Ивановской области стало известно днем 12 марта. Очевидцы сообщали о звуках взрыва и работающих сиренах. Чтобы не допустить падения воздушного судна на жилые дома, экипаж увел борт в сторону.