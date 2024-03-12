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13:45, 12 марта 2024Россия

Появилось новое видео падения самолета с горящим двигателем под Иваново

Опубликовано новое видео падения самолета Ил-76 под Иваново

В сети появилось новое видео с падающим самолетом Ил-76 в Ивановской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «IvanovoNEWS | Барс | Новости | Иваново».

На кадрах видно, как самолет с горящим под правым крылом двигателем снижается и скрывается за крышами жилых домов.

Ранее в сети появились первые кадры с места падения Ил-76. Запись сделана в лесополосе около деревни Подталицы, находящейся примерно в двух километрах от аэродрома «Северный». На ней видно рухнувший борт, над которым поднимается столб плотного черного дыма.

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      Константин Лысяков
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