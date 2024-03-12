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11:46, 12 марта 2024Экономика

Xiaomi назвала сроки начала поставок своего первого электрокара

Xiaomi: поставки первого электрокара SU7 в салоны начнутся до конца марта

Фото: Florence Lo / Reuters

Китайская Xiaomi начнет поставки первого электрокара под названием Speed Ultra 7 (SU7) в автосалоны до конца марта. Такие сроки один из крупнейших производителей смартфонов в КНР назвал в аккаунте Weibo.

На презентации седана Speed Ultra 7 (SU7) в декабре исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о намерении Xiaomi войти в пятерку ведущих автопроизводителей мира. Электрокары с суперэлектромотором, позволяющим разгоняться быстрее, чем Tesla и Porsche, будут производиться подразделением автопроизводителя BAIC Group мощностью до 200 тысяч машин в год. Автомобили будут оснащены операционной системой, общей со смартфонами и другими гаджетами бренда.

Как ранее сообщало Reuters, Xiaomi намеревается инвестировать в автомобили десять миллиардов долларов в ближайшие десять лет. Компания стала одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей, получивших одобрение властей на запуск нового бренда на фоне избытка предложения.

Ранее стало известно, что продажи в России электрокроссовера E5 производителя автомобилей из КНР Omoda стартуют в апреле 2024 года. Новинка суббренда Chery представляет собой версию модели C5 с силовой установкой и отличается новой решеткой радиатора и передним бампером. По неподтвержденным данным, автомобиль получит один электромотор мощностью 204 лошадиных силы, который позволяет проехать около 550 километров на одном заряде.

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      Вячеслав Агапов
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