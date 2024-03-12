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18:07, 12 марта 2024Мир

Трампа обвинили в восхищении Гитлером

Бывший глава администрации Белого дома Келли: Трамп хвалил Гитлера

Фото: Jay Paul / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп любил хвалить деспотов и диктаторов, в том числе фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявил бывший глава администрации Белого дома Джон Келли в книге журналиста CNN Джима Сьютто «Возвращение великих держав». Его цитирует Daily Mail.

«Он сказал: "Ну, но Гитлер сделал несколько хороших вещей". Я сказал: "И что же?" А он сказал: "Ну, [Гитлер] восстановил экономику". Но что он сделал с экономикой? Он обратил ее против собственного народа и против всего мира», — заявил Келли, пересказывая свой диалог с экс-президентом.

Келли также обвинил Трампа в том, что при оценке политики Гитлера тот не упомянул холокост, а также потерю 400 тысяч американских солдат во Второй мировой войне.

По словам бывшего главы администрации Белого дома, Трампа восхищало в фюрере его умение добиваться лояльности своего окружения.

В декабре 2023 года бывшая жена Дональда Трампа заявила, что экс-президент любил использовать нацистское приветствие, здороваясь с одним из подчиненных.

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      Елизавета Мытарева
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