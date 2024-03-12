Турист спрыгнул с популярного водопада и не выжил

Geelong Advertiser: 20-летний турист спрыгнул с водопада в Квинсленде и не выжил

20-летний турист спрыгнул с популярного каскадного водопада на севере Квинсленда, Австралия, и не выжил. Об этом сообщает Geelong Advertiser.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 10 марта. Мужчина провел под водой восемь минут. Бездыханного путешественника нашли спасатели спустя несколько часов после случившегося.

Ранее британский турист в Таиланде упал в озеро во время катания на каяках с другом и бесследно исчез. Его друг, на глазах которого все произошло, поспешил на берег, чтобы попросить помощи.