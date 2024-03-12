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13:39, 12 марта 2024Среда обитания

Россиянам напомнили о рисках при покупке земли под частный дом

Юрист Гладышева: покупать участок под ИЖС в зоне санитарной охраны рискованно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Затевать строительство частного дома на участке в зоне санитарной охраны довольно рискованно. Опасности при покупке земли под ИЖС россиянам назвала управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Ее слова приводят «Известия».

Включение в зону санитарной охраны должно отображаться в ЕГРН и генеральном плане объекта, однако это происходит не всегда. Если вы приобрели участок, к примеру, на побережье водохранилища, а в документах не сказано о наличии ограничений для строительства, не исключено, что через несколько лет местная администрация все же признает возведенные вами постройки незаконными.

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Другой неочевидный риск — приобрести участок на земле, включенной в проект планировки территории (ППТ). Такой документ относит участок к землям общего пользования, а значит, лишает права на владение им в частном порядке. Подобное ограничение также не всегда указывается в ЕГРН. Для уточнения этих данных эксперт советует заранее обращаться к юристам. Это позволит избежать возможных судебных разбирательств в будущем.

Также адвокат напоминает, что перед сделкой необходимо проверять, относится ли надел к участкам с видом разрешенного использования. Кроме того, через участок могут проходить коммуникации или магистральный газопровод. Покупатель рискует против собственной воли стать хозяином участка, находящегося в залоге или сданного в аренду. Есть вероятность приобрести землю, оформленную в долевую собственность. В таком случае каждую постройку придется согласовывать с другими собственниками, иначе ее признают самовольной и обяжут снести.

Отговаривают эксперты и от заключения сделки в простой письменной форме. Отказавшись от формальностей, продавец может утаить сведения о скрытых собственниках или статусе своего банкротства, либо предоставить поддельные документы.

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      Виктория Клабукова
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