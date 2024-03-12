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16:29, 12 марта 2024Из жизни

Ученые обнаружили кормящую детенышей молоком и кожей червягу

В Бразилии обнаружили, что червяги кормят детенышей молоком из клоаки

Фото: Dias, I / Wikimedia

В Бразилии нашли вид червяг, которые кормят вылупившихся детенышей молоком из клоаки. Об этом пишет научный журнал Science.

Настоящие червяги, или цецилии — это семейство безногих земноводных, которые внешне похожи на крупных дождевых червей. Живут в почве или древесной трухе, иногда в муравейниках и термитниках. В отличие от большинства земноводных, настоящие червяги не привязаны к водоемам и откладывают яйца в почве.

В 2000-х годах ученые обнаружили, что у некоторых червяг детеныши вылупляются с зубами и примерно раз в семь дней питаются верхним слоем кожи матери, который богат питательными веществами. Это показалось исследователям странным, поскольку обычно детеныши едят куда чаще. Спустя два десятилетия натуралисты Марта Антониацци и Карлос Джаред решили подробно изучить пищевые привычки кольчатых червяг (Siphonops annulatus) и, собрав 16 особей в Атлантическом лесу в Бразилии, поместили их в близкие к естественным условия и снимали на видео на протяжении 200 часов.

Обнаружилось, что молодые особи червяг не только ели кожу матери, но и при помощи особых щелкающих звуков заставляли ее производить особую жидкость, богатую жирами и углеводами. Аналог молока млекопитающих появлялся из клоаки червяги — заднего отверстия, служащего выходом для репродуктивной и пищеварительной систем. Детеныши червяги засовывали головы прямо в клоаку, чтобы поесть.

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«Открытие, что кольчатые червяги питаются кожей и к тому же производят молоко, просто поразительно», — сообщила Марвали Уэйк, биолог-эволюционист из Университета Беркли. По ее словам, раньше этот вид не изучался настолько подробно.

Ранее сообщалось, что черви-нематоды, живущие в окрестностях Чернобыля, оказались невосприимчивы к радиации. Это может быть обусловлено тем, что они либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо уже имели способность противостоять радиации.

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      Антонина Черташ
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