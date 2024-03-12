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02:00, 12 марта 2024Из жизни

Пентагон разработал переносной детектор инопланетных кораблей

CNN: на полигоне Пентагона в Техасе испытывают детектор инопланетных кораблей

Фото: US Department of Defense

Специалисты американского военного ведомства разработали устройство, предназначенное для поиска инопланетных кораблей. Об этом сообщает CNN.

Детектор представляет собой набор датчиков, заключенных внутри переносного защитного кожуха. По утверждению Тимоти Филлипса, исполняющего обязанности директора Управления по разрешению аномальных явлений во всех сферах (AARO) при Пентагоне, в данный момент устройство испытывают на полигоне в штате Техас.

Если есть некая точка, важная для национальной безопасности, и мы получаем сообщения об объектах в закрытом для полетов воздушном пространстве, в пределах морской зоны или в непосредственной близости от одного из наших космических кораблей, нам необходимо понять, что это такое. Именно поэтому мы разрабатываем датчики, которые можно использовать в ответ на такие сообщения

Тимоти Филлипси. о. директора AARO
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В 2022 году сообщалось, что Управление по разрешению аномалий во всех сферах не обнаружило признаков инопланетной жизни на Земле. Тогда директор ведомства Шон Киркпатрик добавил, что люди обычно принимают за НЛО дроны.

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      Олег Парамонов
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