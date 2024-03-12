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20:02, 12 марта 2024Бывший СССР

Украина обсудит с Макроном инициативу по отправке войск в страну

Замглавы ОП Украины Сибига: Киев обсудит с Макроном инициативу по отправке войск

Фото: L.Urman / Globallookpress.com

Киев обсудит с президентов Франции Эммануэлем Макроном инициативу по отправке войск НАТО на Украину во время предстоящего визита французского лидера в страну. Об этом заявил заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Андрей Сибига, сообщает ТАСС.

«Мы благодарны Франции за инициативу или дискуссию, связанную с возможным присутствием военного компонента на территории Украины. Другой вопрос — в каком статусе, будь то инструкторы или военные для разминирования или для других заданий», — передаются в публикации слова замглавы канцелярии президента Украины.

Он добавил, что слова Макрона сигнализируют о начале дискуссии о новых, более прямых формах участия стран Запада в украинском конфликте.

Президент Франции сообщил о предстоящей поездке в Киев 11 марта. При этом в Елисейском дворце не назвали конкретных сроков визита в украинскую столицу.

Ранее заявления Макрона прокомментировали в Европейском парламенте. По словам французского евродепутата от партии «Национальное объединение» Жордана Барделла, большинство граждан Франции не поддерживает инициативу главы государства.

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      Глеб Палехов
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