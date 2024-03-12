Во Франции высказались против отправки военных на Украину

Евродепутат Барделла выступил против отправки французских военных на Украину

Евродепутат от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил против возможной отправки французских военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласны ли французы на то, чтобы сегодня и завтра французская армия была размещена на Украине? Я выступаю против этого», — заявил Барделла.

Он добавил, что его партия планирует воздержаться от голосования в парламенте по соглашению о сотрудничестве в области безопасности между Парижем и Киевом, которое недавно подписали французский и украинский лидеры.

Депутат объяснил свое решение упомянутой в документе возможностью вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО). По его словам, это красные линии, которые не позволят представителям его партии одобрить это соглашение.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон планирует посетить Киев с визитом.

После этого сообщалось, что Макрон отложил свой визит в украинскую столицу из-за разногласий с союзниками в связи с его воинственной риторикой в отношении России.