Зеленский анонсировал скорый визит Макрона на Украину

Зеленский анонсировал скорый визит Макрона в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон посетит Киев с визитом. Об этом Зеленский написал в социальной сети X.

Зеленский рассказал, что провел с Макроном продолжительный телефонный разговор. Политики обсудили актуальную ситуацию в зоне боевых действий на Украине, а также недавно прошедшую международную парижскую конференцию в поддержку страны.

«Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — анонсировал украинский лидер.

Во время парижской конференции по поддержке Украины канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о полной солидарности с Киевом и недопустимости победы России в конфликте. При этом он выразил мнение, что достижение мира на Украине невозможно без участия в переговорах президента России Владимира Путина.