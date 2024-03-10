Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 10 марта 2024Мир

Зеленский анонсировал скорый визит Макрона на Украину

Зеленский анонсировал скорый визит Макрона в Киев
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон посетит Киев с визитом. Об этом Зеленский написал в социальной сети X.

Зеленский рассказал, что провел с Макроном продолжительный телефонный разговор. Политики обсудили актуальную ситуацию в зоне боевых действий на Украине, а также недавно прошедшую международную парижскую конференцию в поддержку страны.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

«Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — анонсировал украинский лидер.

Во время парижской конференции по поддержке Украины канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о полной солидарности с Киевом и недопустимости победы России в конфликте. При этом он выразил мнение, что достижение мира на Украине невозможно без участия в переговорах президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сняли с дрона расстрел раненого украинского бойца офицером

      Британский танк увяз в грязи во время показательного заезда ВСУ перед прессой

      Орбан оценил возможное переизбрание Байдена словами «будет плохо»

      Зеленский анонсировал скорый визит Макрона на Украину

      Российский фигурист-чемпион выпустил песню

      На Западе раскрыли подробности об увольнении Нуланд

      Орбан рассказал о плане Трампа для завершения конфликта на Украине

      Орбан рассказал об обещании Трампа не давать деньги Украине в случае избрания

      Тренер «Спартака» ушел от ответа на вопрос об отставке

      Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше