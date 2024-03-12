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04:05, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Женщина заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие. Женщина заявила, что не знает, стоит ли ей вызвать супруга на откровенный разговор.

По словам автора публикации, обычно ее супруг просыпается в четыре часа утра и готовится к работе. Недавно, когда у ее мужа был день рождения, она заглянула в его телефон, пока он утром принимал душ перед работой. «Я услышала, что его телефон дважды завибрировал, и увидела сообщения от Кэролайн — дочки наших соседей. Там было три сообщения. Одно, старое — "Спокойной ночи", а другие два были новыми — "С днем рождения" и эмодзи поцелуя», — раскрыла женщина.

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Рассказчица добавила, что дочери соседей 19 лет и она периодически присматривала за их детьми, в связи с чем у мужа есть ее номер телефона. Однако супруг ранее не показывал никаких признаков измены, подчеркнула женщина. Она отметила, что не заметила ничего подозрительного и на вечеринке в честь дня рождения мужа.

«Стоит ли мне найти другие доказательства, прежде чем поговорить с ним? Или же лучше сделать это раньше?» — обратилась автор публикации к пользователям Reddit.

«Значит, она писала ему в районе четырех-пяти часов утра? А стала ли бы она это сделать, если бы не знала, во сколько он просыпается? Извините, но вся эта ситуация подозрительная», «Это чертовски подозрительно. Очевидно, что были и другие сообщения, которые он затем удалил», — заявили комментаторы. Многие из них посоветовали женщине не подавать виду, что она сомневается в верности супруга, и постараться найти другие доказательства возможной измены.

Ранее парень рассказал на Reddit, что заглянул в телефон матери и поймал ее на крупном обмане. Молодой человек серьезно поссорился с родительницей.

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      Олег Давыдов
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