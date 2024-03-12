В Армении заявили об отказе от помощи российских военных

Пашинян: Армения не нуждается в помощи России при погранконтроле в Звартноце

В Армении заявили, что не нуждаются в содействии России при осуществлении пограничного контроля в ереванском аэропорту Звартноц. Об отказе от помощи Москвы в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Он добавил, что погранвойска Армении обратились к российским военным с благодарностью за службу в Звартноце, обеспечение безопасности и содействие с момента обретения независимости. Пашинян уточнил, что в стране происходит развитие госинститутов, в результате чего армянская погранслужба обрела достаточные возможности и опыт для самостоятельного осуществления погранконтроля в аэропорту Еревана.

Ранее мнение о том, что Армении больше не требуется помощь российских военных, уже высказывал министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Он заявил, что присутствие пограничников из Москвы с самого начала было в качестве поддержки Еревана до той поры, пока в этом нуждается Армения.