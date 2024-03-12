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14:39, 12 марта 2024Мир

В Боливии признали поражение НАТО на Украине

Экс-президент Боливии Моралес: НАТО будет нанесено поражение на Украине
СюжетРоссия и НАТО:
Эво Моралес

Эво Моралес. Фото: Edgard Garrido / Reuters

НАТО, несмотря на все попытки Запада обогатиться за счет поставок вооружений, проигрывает в военном конфликте на Украине. С таким заявлением выступил бывший боливийский лидер Эво Моралес, его цитирует РИА Новости.

«На Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия», — признал экс-президент, добавив, что Западу «на Украине будет нанесено поражение».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс вступит в военный конфликт с РФ, если Украина потерпит поражение в военном конфликте. «Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.

В июне Моралес рассказал, что прошедший Саммит Америки, на который отказались приезжать лидеры ряда государств, показал, что США теряют контроль над латиноамериканским регионом. По его политика, саммит стал провалом для Вашингтона и Организации американских государств.

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      Виктория Кондратьева
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