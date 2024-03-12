В ДНР рассказали о неудачной атаке ВСУ на ангар с разбившимся польским Ту-154

Гагин: ВСУ безуспешно пытались атаковать ангар с разбившимся польским Ту-154

Вооруженные сил Украины (ВСУ) в январе 2024 года безуспешно пытались атаковать ангар в Смоленской области, где хранится разбившийся в 2010 году польский самолет Ту-154. О неудачной атаке украинских дронов рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости.

«По моей информации из нескольких источников, киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши. Эта попытка зафиксирована в январе с помощью беспилотников, которые были сбиты», — передаются в публикации слова советника.

Он пояснил, что, по замыслу ВСУ, атака должна была стать началом психологической операции, цель которой — разжечь в Польше ненависть к России из-за слухов о якобы причастности Москвы к падению авиалайнера.

21 января Министерство обороны России отчиталось об уничтожении украинских беспилотников в Смоленской области. По сообщению ведомства, всего в тот день было сбито четыре дрона ВСУ самолетного типа.