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17:22, 12 марта 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об удорожании обстрелов ВСУ после взятия Авдеевки

Пушилин: после взятия Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк более дорогими системами

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

После взятия Авдеевки российскими войсками Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены использовать более дорогие дальнобойные системы, так как больше не могут дотянуться «наотмашь» артиллерией до Ясиноватой, Красногвардейского района Макеевки и ряда районов Донецка. Об удорожании обстрелов рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью RT.

«Потому что у противника есть возможность еще, используя то оружие, которое поставляли западные страны, достаточно дальнобойное, в том числе РСЗО HIMARS, доставать до наших населенных пунктов. Именно поэтому наши подразделения продолжают двигаться и отодвигать противника, чтобы такой возможности не было», — сообщил он.

Пушилин подчеркнул, что обстрелы становятся для Киева все дороже. Так, он отметил, что ракета HIMARS стоит около 1,5 миллиона долларов, но ВСУ все равно продолжают их запускать. Кроме того, глава ДНР заявил, что обстрелы украинской армии по гражданским объектам не имеют военной целесообразности, а являются «желанием навредить».

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Кировский район Донецка при помощи беспилотника. Инцидент произошел 12 марта в 13:55.

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      Александр Курбатов
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