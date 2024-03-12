Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:29, 12 марта 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали Донецк при помощи беспилотника

СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк при помощи беспилотника. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) со стороны вооруженных формирований Украины: 13.55 — город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации представительства ДНР в СЦКК, ранее в Кировском районе украинские войска сбросили с дрона еще один боеприпас, в результате чего пострадала мирная жительница. Инцидент произошел 12 марта в 12:20.

10 марта в результате обстрела ВСУ, в Донецке получили повреждения школы, ясли и женская консультация. Повреждения зафиксированы более чем по 30 адресам.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «На трех двигателях летит спокойно и даже на двух». Что могло привести к катастрофе военного Ил-76 под Иваново?

      Штрафы за плохое состояние дорог в России захотели удвоить

      Молодежную делегацию из Молдавии задержали на границе после визита в Россию

      Болгары уничтожили приплывшую с Украины мину

      Рост поставок украинского зерна назвали неожиданным

      Спектакль со звездой «Реальных пацанов» отменили в российском городе

      Раскрыто число сбитых украинских беспилотников около предприятия в Белгороде

      Мишустин рассказал об ускорившемся росте экономики России

      Женщинам подсказали диету для борьбы с неприятными проявлениями менопаузы

      Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше