СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк при помощи беспилотника. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) со стороны вооруженных формирований Украины: 13.55 — город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации представительства ДНР в СЦКК, ранее в Кировском районе украинские войска сбросили с дрона еще один боеприпас, в результате чего пострадала мирная жительница. Инцидент произошел 12 марта в 12:20.

10 марта в результате обстрела ВСУ, в Донецке получили повреждения школы, ясли и женская консультация. Повреждения зафиксированы более чем по 30 адресам.