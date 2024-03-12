В Екатеринбурге врачи спасли выпавшую с 20-го этажа девушку

В Екатеринбурге врачи спасли выпавшую с 20-го этажа жилого комплекса девушку

В Екатеринбурге врачи травматологи городской больницы номер 36 спасли выпавшую с 20-го этажа девушку. Соответствующую информацию публикует «Уралинформбюро».

Известно, что 26-летняя пациентка выпала из окна жилого комплекса «Янтарная долина» 14 февраля. Девушка поступила в отделение в тяжелом состоянии: у нее диагностировали травмы костей лицевого скелета, переломы ребер с повреждением легких, перелом костей таза и правой плечевой кости. Состояние усугублял шок, уточнили медики.

В конечном итоге докторам удалось быстро стабилизировать состояние упавшей — помощь ей оказывали хирург, травматолог и нейрохирург. После экстренной операции она находилась в реанимации до полной стабилизации состояния, позже ей провели плановое хирургическое вмешательство на правом локтевом суставе.

Согласно материалу, в общей сложности в больнице девушка провела 19 дней, после чего была выписана на амбулаторное лечение. Сейчас она проходит курс реабилитации. По словам врачей, их пациентке невероятно повезло, учитывая высоту, с которой она упала.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Подольске медики впервые удалили пациенту опухоль головного мозга с пробуждением во время операции. 56-летний мужчина поступил в отделение нейрохирургии областной клинической больницы после нескольких эпилептических приступов.