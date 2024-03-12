Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:13, 12 марта 2024Моя страна

В Екатеринбурге врачи спасли выпавшую с 20-го этажа девушку

В Екатеринбурге врачи спасли выпавшую с 20-го этажа жилого комплекса девушку

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Екатеринбурге врачи травматологи городской больницы номер 36 спасли выпавшую с 20-го этажа девушку. Соответствующую информацию публикует «Уралинформбюро».

Известно, что 26-летняя пациентка выпала из окна жилого комплекса «Янтарная долина» 14 февраля. Девушка поступила в отделение в тяжелом состоянии: у нее диагностировали травмы костей лицевого скелета, переломы ребер с повреждением легких, перелом костей таза и правой плечевой кости. Состояние усугублял шок, уточнили медики.

Материалы по теме:
Палата невозврата. Любимый массажист российских звезд умер из-за простой инфекции. Почему московские врачи не спасли его?
Палата невозврата.Любимый массажист российских звезд умер из-за простой инфекции. Почему московские врачи не спасли его?
13 апреля 2022
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Они понадеялись на авось» Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
«Они понадеялись на авось»Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
25 января 2023

В конечном итоге докторам удалось быстро стабилизировать состояние упавшей — помощь ей оказывали хирург, травматолог и нейрохирург. После экстренной операции она находилась в реанимации до полной стабилизации состояния, позже ей провели плановое хирургическое вмешательство на правом локтевом суставе.

Согласно материалу, в общей сложности в больнице девушка провела 19 дней, после чего была выписана на амбулаторное лечение. Сейчас она проходит курс реабилитации. По словам врачей, их пациентке невероятно повезло, учитывая высоту, с которой она упала.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Подольске медики впервые удалили пациенту опухоль головного мозга с пробуждением во время операции. 56-летний мужчина поступил в отделение нейрохирургии областной клинической больницы после нескольких эпилептических приступов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      В ДНР объяснили значение освобождения одного из населенных пунктов

      Зеленский отверг идею демобилизации во время войны

      Миранчук подорожал

      В России создали «Теплосферу» для маскировки танков

      Продюсер назвал самого популярного артиста России

      В WhatsApp появится новая функция

      Схрон с продуктами и лекарствами обнаружили в российском регионе

      В России ответили на слова Пашиняна об условии выхода Армении из ОДКБ

      Число пострадавших при атаке на здание администрации в Белгороде выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше