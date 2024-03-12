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16:23, 12 марта 2024Мир

В Еврокомиссии выступили против переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

ТАСС: ЕК не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) пока не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз (ЕС), так как Киев до сих пор не выполнил ряд поставленных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Нет, в отчете Еврокомиссии пока нет рекомендации немедленно начинать переговоры с Украиной. Несмотря на существенный прогресс по многим вопросам, есть ряд не решенных Киевом проблем. Но работа проделана огромная», — рассказал источник. Он также добавил, что в ближайшее время ЕК опубликует свой отчет о возможности начать переговоры о вступлении Украины в сообщество.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина завершила выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в ЕС.

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      Максим Габриелян
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