В Германии увидели плюсы в экспансии китайских машин

Глава Mercedes: конкуренция с Китаем поможет выпускать более качественные машины

Еврокомиссии стоит не повышать импортные пошлины на китайские электромобили, а наоборот, снизить их. Об этом заявил глава Mercedes-Benz Ола Каллениус, его слова приводит Financial Times.

Глава автопроизводителя из Германии увидел плюсы в экспансии китайских машин — усиливающаяся конкуренция со стороны брендов из КНР поможет европейским компаниям выпускать более качественные автомобили в долгосрочной перспективе. По мнению Каллениуса, европейский протекционизм идет неправильным путем. Импорт из КНР — естественное развитие конкуренции, и, чтобы обойти китайские бренды, необходимо предлагать лучший продукт, лучшие технологии и большую гибкость, пояснил он.

Еврокомиссия расследует факты получения китайскими компаниями субсидий от властей, которые позволяют им делать машины такими дешевыми. Французские автопроизводители Stellantis и Renault уже заявили об угрозе китайских электромобилей, а в то же время немецкие компании опасаются ответных мер в случае введения заградительных пошлин, так как каждый третий автомобиль Mercedes-Benz продается в Китае, а китайские автопроизводители Geely и SAIC, контролируемые властями, владеют пятой частью акций автоконцерна.

Сейчас китайские электромобили при импорте в Европу облагаются 10-процентным тарифом. Продукция европейских компаний при поставках в Китай облагается пошлиной в 15 процентов.

В январе представители Еврокомиссии (ЕК) решили посетить с инспекцией автозаводы BYD, Geely и SAIC в Китае, чтобы разобраться, помогает ли им государство делать электромобили на 20 процентов дешевле европейских. От ответа на этот вопрос будет зависеть возможное введение пошлин для защиты континентального рынка. Расследование ЕК идет с октября 2023 года, а сами проверочные визиты в Китай ожидаются в срок до 11 апреля. Пекин счел шаги европейцев протекционистскими и в свою очередь начал антидемпинговое расследование в отношении бренди, импортируемого из ЕС.