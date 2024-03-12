В Германии возгорелся палаточный лагерь украинских беженцев

В берлинском районе Тегель возгорелся палаточный лагерь украинских беженцев

В Германии возгорелся палаточный лагерь, предназначенный для размещения украинских беженцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в берлинском районе Тегель, где должно быть размещено до 330 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие. Вероятной причиной возгорания называют курение внутри одной из палаток.

Ранее стало известно, что в Германии была раскрыта преступная сеть граждан Румынии, которые притворялись украинцами ради получения пособий. Они назывались украинцами, которые покинули зону конфликта и нуждаются в поддержке. Им предоставлялись все необходимые условия, включая проживание, питание и помощь.