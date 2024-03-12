В Грузии объяснили отказ от запрета на авиасообщение с Россией

Каладзе: Грузия не введет запрет на авиасообщение с Россией по своим интересам

Грузия не введет запрет на авиасообщение с Россией и не присоединится к западным санкциям против Москвы, потому что должна действовать исходя из своих интересов. Так позицию Тбилиси объяснил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране», — сказал Каладзе.

Он отказался вступать в полемику с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который выставил Тбилиси ультиматум о прекращении авиасообщения, и пожелал Украине мира.

Ранее Арахамия заявил, что Грузии, чтобы нормализовать отношения с Украиной, следует прекратить авиасообщение с Россией, освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и перестать помогать Москве избегать западных санкций.