В Киеве заявили о готовности самостоятельно справиться с ракетами Taurus

Посол Макеев: Украина справится с ракетами Taurus без немецких военных

Украина готова справится с немецкими ракетами Taurus самостоятельно, без помощи немецких военных. Об этом в эфире телеканала ARD заявил посол Киева в Германии Алексей Макеев и вновь попросил Берлин оружие, его слова приводит ТАСС

«Мы никогда не хотели, чтобы немецкие солдаты находились сейчас на Украине или чтобы Германия стала участником войны. Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу», — сказал посол.

Он потребовал передать вооружение и уточнил, что Вооруженные силы Украины намерены атаковать российские склады боеприпасов, командные пункты и пути снабжения.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Taurus по своим характеристикам мало чем отличается от ракеты Storm Shadow. По его словам, получение Киевом ракеты существенного влияния на ход боевых действий она не окажет.

