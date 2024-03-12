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11:41, 12 марта 2024Россия

В Кремле привели подробности об указе Путина о помиловании 52 россиянок

Песков заявил, что указ о помиловании Путиным 52 россиянок был закрытым

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Указ о помиловании президентом России Владимиром Путиным женщин к 8 Марта был закрытый. Такие подробности привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий опубликовали в Telegram-канале «Осторожно media».

До этого в некоторых средствах массовой информации появились данные о том, что глава государства помиловал 52 россиянки, которые были осуждены. Указ президента был скрыт.

Правозащитница и член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева разъяснила в Telegram-канале, что 52 женщины в списке помилованных — те, кто успел написать прошение о помиловании после декабрьской встречи Путина с членами СПЧ.

Как писало РИА Новости, прошения о помиловании коснулись беременных или имеющих несовершеннолетних детей женщин, а также тех, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

Ранее с инициативой пересмотреть сроки женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, выступила Меркачева. Она обратилась с ней к президенту России в декабре 2023 года, аргументировав предложение потребностью в увеличении рождаемости в стране.

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      Анна Щербакова
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