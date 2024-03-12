В Курской области запретили публиковать кадры с мест обстрелов

Правительство Курской области запретило публиковать материалы с мест обстрелов

В Курской области запретили публиковать материалы о работе Вооруженных сил (ВС) России и местах обстрелов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства российского приграничного региона.

«Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения», — говорится в сообщении.

Помимо того, запрет вводится на публикацию информации о месте обстрела, попадания снаряда, использования оружия или средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников. В пресс-службе правительства отметили, что решение является обязательным для исполнение всеми гражданами, которые находятся на территории Курской области.

12 марта Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ. Губернатор региона Роман Старовойт подчеркнул, что ракетная опасность в регионе сохраняется.

Помимо того, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию области в районе поселка Теткино.