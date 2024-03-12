Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 12 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о сосредоточении войск ВСУ вблизи границы с Белгородской областью

Марочко: ВСУ собирают войска в 10 километрах от границы с Белгородской областью

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирают группировку в 10 километрах от границы с Белгородской областью. О сосредоточении войск противника сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населенном пункте Волчанск, который находится порядка 10 километров от населенного пункта Щебекино Белгородской области», — сообщил Марочко.

По его словам, украинская армия увеличивает количество вооружения, военной техники и личного состава, а анализ войск говорит, что подразделения могут участвовать как в обороне, так и в нападении.

Эксперт уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России регулярно наносят удары по выявленным целям ВСУ, которые используют гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей, чтобы снизить потери.

Ранее украинские бойцы, находящиеся в Купянске Харьковской области, рассказали, что опасаются за свои жизни из-за пророссийски настроенных местных жителей. «Солдаты сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся, и их могут подвергнуть бомбардировке», — рассказал один из солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом

      Пленный украинец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце

      Переехавшая в европейскую страну россиянка назвала удивившую ее черту местных

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Назван простой способ избавиться от пыли на мебели надолго

      Выигравшему пять миллионов долларов банкиру не разрешили оставить деньги себе

      Стало известно о раненых в бою с украинскими диверсантами в Курской области

      Порнозвезда пожаловалась на карьеру в индустрии контента для взрослых

      Власти объяснили столбы дыма в разных частях Белгорода

      Полицейские задержали россиянина с крупной партией мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше