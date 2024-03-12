В ЛНР сообщили о сосредоточении войск ВСУ вблизи границы с Белгородской областью

Марочко: ВСУ собирают войска в 10 километрах от границы с Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирают группировку в 10 километрах от границы с Белгородской областью. О сосредоточении войск противника сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населенном пункте Волчанск, который находится порядка 10 километров от населенного пункта Щебекино Белгородской области», — сообщил Марочко.

По его словам, украинская армия увеличивает количество вооружения, военной техники и личного состава, а анализ войск говорит, что подразделения могут участвовать как в обороне, так и в нападении.

Эксперт уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России регулярно наносят удары по выявленным целям ВСУ, которые используют гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей, чтобы снизить потери.

Ранее украинские бойцы, находящиеся в Купянске Харьковской области, рассказали, что опасаются за свои жизни из-за пророссийски настроенных местных жителей. «Солдаты сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся, и их могут подвергнуть бомбардировке», — рассказал один из солдат.