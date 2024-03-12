В России оценили финансовую грамотность молодежи

НАФИ: 42 % россиян моложе 25 лет предпочитают покупать брендовые вещи

Почти половина (42 процента) молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы тратиться на брендовые товары, причем у юношей такая готовность встречается чаще, чем у девушек, — 50 против 37 процентов, следует из результатов всероссийского опроса, посвященного оценке финансовой грамотности граждан этой возрастной категории, проведенного аналитическим центром НАФИ. С материалами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Отмечается, что 23 процента респондентов дали согласие взять кредит и купить любимую вещь, а среди тех из них, кто живет в семьях с низким уровнем дохода, показатель оказался еще выше (37 процентов).

В целом, говорится в отчете о результатах опроса, молодежь демонстрирует устойчивую ориентацию на грамотное финансовое поведение и ответственное отношение к финансам. Так, 66 процентов опрошенных задумываются о своем финансовом положении в будущем, 89 процентов считают важным иметь финансовую подушку безопасности, а 65 процентов заявили о рациональном подходе к совершению покупок (приобретают только то, что действительно необходимо).

Ранее об обучении молодых россиян финансовой грамотности рассказал глава правительства страны Михаил Мишустин. По его словам, в РФ уже разработаны общеобразовательные программы и учебно-методическая база, обучение прошли более 135 тысяч преподавателей, и через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания в этой сфере.