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16:22, 12 марта 2024Экономика

В России запустили производство кубинского рома

«Абрау-Дюрсо» начала производить кубинский ром в России

Фото: Cameris / Shutterstock / Fotodom

Группа компаний (ГК) «Абрау-Дюрсо» первой в России запустила производство кубинского рома, договорившись о сотрудничестве с его ключевым изготовителем — госкомпанией Corporacion Cuba Ron S.A. Об этом сообщили в ГК.

Отмечается, что напиток под брендом Danza del Fuego, основная часть производства которого будет происходить на Кубе, в ближайшее время начнет продаваться в федеральных торговых сетях.

Кубинцы проводят ферментацию мелассы сахарного тростника, дистилляцию, выдержку в дубовых бочках и купажирование спиртов, после чего ромовые дистилляты поставляются в РФ наливом. Завершающий этап, а также розлив по бутылкам проходит на российском заводе «Лоза», указали в «Абрау-Дюрсо».

Ранее владелец калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» заявил о получении лицензии правительства Мексики на производство текилы в России. Как уточнили в мексиканском посольстве, речь идет лишь о розливе в РФ, поскольку этот напиток может изготавливаться только из голубой агавы Tequila Webe, которая растет в штатах Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Найярит и Тамаулипас.

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      Дмитрий Воронин
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