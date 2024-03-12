В России запустили производство кубинского рома

«Абрау-Дюрсо» начала производить кубинский ром в России

Группа компаний (ГК) «Абрау-Дюрсо» первой в России запустила производство кубинского рома, договорившись о сотрудничестве с его ключевым изготовителем — госкомпанией Corporacion Cuba Ron S.A. Об этом сообщили в ГК.

Отмечается, что напиток под брендом Danza del Fuego, основная часть производства которого будет происходить на Кубе, в ближайшее время начнет продаваться в федеральных торговых сетях.

Кубинцы проводят ферментацию мелассы сахарного тростника, дистилляцию, выдержку в дубовых бочках и купажирование спиртов, после чего ромовые дистилляты поставляются в РФ наливом. Завершающий этап, а также розлив по бутылкам проходит на российском заводе «Лоза», указали в «Абрау-Дюрсо».

Ранее владелец калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» заявил о получении лицензии правительства Мексики на производство текилы в России. Как уточнили в мексиканском посольстве, речь идет лишь о розливе в РФ, поскольку этот напиток может изготавливаться только из голубой агавы Tequila Webe, которая растет в штатах Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Найярит и Тамаулипас.