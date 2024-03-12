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15:54, 12 марта 2024Моя страна

В российском регионе заметили редкий самолет ВМФ «Черная жемчужина»

Новосибирский фотограф запечатлел редкий самолет ВМФ России «Черная жемчужина»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Один из самых редких военных самолетов Ту-134УБЛ, также известный как «Черная жемчужина», приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Запечатлеть авиалайнер военно-морского флота России удалось местному фотографу Николаю Енину, своим снимком он поделился в соцсети «ВКонтакте».

Как он рассказал в беседе с изданием «Новосибирск Онлайн», борт заходил на посадку в Толмачево. Енин отметил, что самолеты типа Ту-134УБЛ довольно часто можно заметить в новосибирской авиагавани, однако конкретно этот борт он видел впервые.

Новосибирец, 13 лет занимающийся авиаспоттингом, утончил в беседе с порталом «Сибкрай.ru», что сфотографировать «Черную жемчужину» ему посчастливилось зимой 2024 года. «Точнее не стану говорить, так как борт все-таки военный», — добавил он.

Ту-134УБЛ — учебно-боевая модифицикация советского пассажирского Ту-134. Самолет был разработан в ОКБ Туполева в начале 1980-х годов. Авиалайнер отличает острый нос, скрывающий радар и схожий с носовыми частями фюзеляжа бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160. Также самолет получил военную аппаратуру, прицельно-навигационный комплекс и 12 мест, предназначенных для курсантов.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали под Новосибирском редкое явление переноса озона из стратосферы к поверхности Земли.

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