В США рассказали о революционной российской торпеде

TNI: российская торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне

Российская ракета-торпеда ВА-111 «Шквал», развивающая скорость до 370 километров в час, произвела революцию в подводной войне. О возможностях торпеды рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«ВА-111 "Шквал", суперкавитирующая торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря своей беспрецедентной скорости до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации», — пишет издание.

Отмечается, что торпеда «Шквал» была одним из самых инновационных видов подводного оружия, разработанного Советским Союзом. До середины 1990-х годов проект был засекречен. Торпеда получила прямоточный гидрореактивный двигатель, а для снижения лобового сопротивления, которое создает вода, использовали суперкавитацию. Горячий выхлоп двигателя направляли вперед для превращения воды в пар. При движении «Шквал» создает перед собой пузырь пара, поэтому торпеда сталкивается с меньшим лобовым сопротивлением.

Изначально торпеду, которую разрабатывали для поражения ракетных атомных подлодок противника, оснащали ядерной боеголовкой мощностью 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Позже «Шквал» получила боевую часть с обычным взрывчатым веществом.

Автор допустил, что по мере обострения конкуренции в Атлантическом и Тихом океанах все больше морских держав обратят внимание на подобное оружие.

В июне представитель концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» Михаил Кеттуев сообщил, что разработанная предприятием универсальная малогабаритная торпеда (УМТ) успешно проходит испытания. Боеприпас, который можно размещать на катерах и дронах, несет 35 килограммов взрывчатого вещества.