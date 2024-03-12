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17:05, 12 марта 2024Мир

В США заявили о нехватке вооружения в случае конфликта с Китаем

Bloomberg: США не смогут производить достаточно оружия в конфликте с Китаем

Фото: Florence Lo / Reuters

США не смогут производить достаточно оружия в случае, если начнется конфликт с Китаем, и Вашингтону необходима помощь союзников в азиатском регионе. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Региональные альянсы США имеют решающее значение для сдерживания Пекина. Оборонная промышленность Японии, Южной Кореи и Австралии уже производит некоторые виды оружия, входящие в арсенал США, от 155-миллиметровых снарядов до ракет Patiot», — отмечается в материале издания.

При этом подчеркивается, что США имеют ряд ограничений в военно-техническом сотрудничестве. В частности, Вашингтон стремится не допускать утечек данных, а также требует, чтобы 60 процентов комплектующих вооружений были американского производства.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию и Китай в якобы желании помешать предстоящим президентским выборам в США с помощью применения искусственного интеллекта (ИИ).

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      Максим Габриелян
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