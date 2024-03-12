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10:50, 12 марта 2024Мир

В США обвинили Россию и Китай в желании сорвать выборы с помощью ИИ

NBC: спецслужбы США обвинили Россию и КНР в желании сорвать выборы с помощью ИИ

Фото: Kirby Lee / Reuters

Американские спецслужбы обвинили Россию и Китай в желании вмешаться и сорвать предстоящие президентские выборы в США с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах сообщает NBC News.

«Россия обдумывает, как результаты голосования в США в 2024 году могут повлиять на поддержку Западом Украины, и, вероятно, попытается повлиять на выборы в своих интересах», — заявил собеседник телеканала.

NBC News также отмечает, что разведка отправила в Сенат доклад, предупреждающий о потенциальных угрозах вмешательства в электоральные мероприятия и попытке повлиять на настроения западной аудитории.

«Пекин активно играет на разногласиях в американском обществе, используя пользовательские аккаунты, как это делает Москва», — говорится в предоставленном парламентариям документе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить лгать о невмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России и перестать скрывать подрывную деятельность, которую американские организации ведут на территории страны.

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      Виктория Кондратьева
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