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23:23, 12 марта 2024Мир

В США заявили о планах Белого дома отвернуться от Украины

Макгрегор: отставка Виктории Нуланд может указывать на скорый уход США с Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о планах Белого дома отвернуться от Киева.

По его словам, отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорый уход США с Украины. Он считает, что Нуланд вынудили подать в отставку. «Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев», — подчеркнул он.

Макгрегор считает, что Соединенные Штаты могут повторить на Украине вьетнамский сценарий, когда американская сторона оставила все и покинула страну. По его мнению, на сегодняшний день Россия представляет собой сильнейшую военную державу в Европе. Он заявил, что у США нет шансов одержать победу над Россией.

Ранее Макгрегор заявил, что США нужно прекратить поддержку Киева, чтобы конфликт на Украине завершился. По его мнению, переговоры Москвы и Киева положат конец конфликту.

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