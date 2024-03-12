В ВСУ предложили создать женский батальон

Медик ВСУ Черногуз предложила мобилизацию женщин и создание из них подразделений

Украина должна обязательно мобилизовать женщин и создать из них отдельные батальоны. Об этом заявила медик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярина Черногуз, сообщает УНИАН.

Черногуз прокомментировала заявления о возможной мобилизации женщин на Украине. По ее мнению, женщины должны подлежать обязательной мобилизации, в соответствии с потребностями ВСУ.

«Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это необязательно батальон, начать с роты, если это действительно заработает — масштабировать», — заявила медик ВСУ. Она также допустила набор женщин на должности пилота или оператора БПЛА.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал идею связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты. По его словам, подобные инициативы будут иметь катастрофические последствия для страны.