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16:55, 12 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция закрепления более трех чатов в списке бесед

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пользователям мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой Android станет доступна новая функция. Как сообщает портал WABetaInfo, теперь они смогут прикреплять более трех чатов в приложении.

Специалисты рассказали, что WhatsApp работает над возможностью закрепления в списке бесед более трех чатов. «Улучшение будет оценено пользователями, которые часто общаются с большим количеством контактов или участвуют в нескольких групповых чатах», — отметили эксперты.

Функция закрепления более трех чатов находится в стадии разработки. Нововведение появится в будущем обновлении приложения для устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут создавать стикеры. Также они смогут отредактировать уже имеющиеся в приложении стикеры.

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      Олег Давыдов
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