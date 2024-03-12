В Белгородской области отреагировали на сообщения о падении самолета

Власти Валуйского округа опровергли сообщения о падении самолета

Сообщения об упавшем на территории Валуйского городского округа Белгородской области самолете являются недостоверными. На соответствующую информацию отреагировал глава администрации округа Алексей Дыбов в Telegram-канале.

По словам представителя властей, распространившееся в социальных сетях и мессенджерах фото не имеет к округу никакого отношения.

Ранее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали коммерческое предприятие в Белгороде. БПЛА был сбит, разрушений и пострадавших нет.

В этот же день город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате пострадал мужчина. По данным губернатора, житель получил ранения брюшной полости. Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.

