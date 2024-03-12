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05:13, 12 марта 2024Россия

ВСУ третий раз за ночь попытались атаковать Курскую область

Губернатор Старовойт: ПВО сбила над Курской областью еще три украинских дрона
СюжетРабота систем ПВО:
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области еще три украинских беспилотника Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Он уточнил, что дроны самолетного типа были уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. «Спасибо нашим парням из ПВО!» — написал глава региона

Это уже третья попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, о которой Старовойт сообщает за ночь 12 марта. В 3:57 по московскому времени губернатор заявил, что ПВО сбили два летательных аппарата над Фатежским и Золотухинским районами. До этого он рассказал об уничтожении еще одного украинского дрона над Фатежским районом.

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      Марина Совина
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