ВСУ третий раз за ночь попытались атаковать Курскую область

Губернатор Старовойт: ПВО сбила над Курской областью еще три украинских дрона

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области еще три украинских беспилотника Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Он уточнил, что дроны самолетного типа были уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. «Спасибо нашим парням из ПВО!» — написал глава региона

Это уже третья попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, о которой Старовойт сообщает за ночь 12 марта. В 3:57 по московскому времени губернатор заявил, что ПВО сбили два летательных аппарата над Фатежским и Золотухинским районами. До этого он рассказал об уничтожении еще одного украинского дрона над Фатежским районом.