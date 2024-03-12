Во Франции обвинили ЕС в развязывании мировой войны

Французский политик Филиппо: ЕС развязывает третью мировую войну

Европейский союз (ЕС) развязывает третью мировую войну, втягивая в нее и в военные долги Францию. С таким обвинением европейских властей на своей странице в X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Они добровольно создают долги, чтобы загнать нас в рабство и навязать нам мировую войну», — подчеркнул он.

По мнению политика, исход украинского конфликта предрешен не в пользу Киева. «На Украину тратят десятки миллиардов, и становится все хуже и хуже!» — добавил Филиппо.

Ранее Филиппо раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона по созданию коалиции стран, готовых направить военных на Украину. Он указал, что подобная инициатива далека от традиционной дипломатии Франции.