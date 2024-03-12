Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:06, 12 марта 2024Наука и техника

Скорость Wi-Fi увеличили с помощью новых чипов

Nature Electronics: скорость Wi-Fi повысили с помощью трехмерных процессоров

Фото: Unsplash

Ученые Университета Флориды (США) рассказали о технологии, которая повышает стабильность Wi-Fi-соединения и увеличивает скорость. Исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

По словам специалистов, из-за увеличения количества умных устройств и потребителей интернета обычные маршрутизаторы Wi-Fi могут не справляться со своими задачами. Ученые предложили повысить стабильность соединения с помощью роутеров нового типа.

В документе говорится, что подавляющее число маршрутизаторов и оборудования беспроводной сети базируется на «плоских» чипах, которые могут обрабатывать ограниченный диапазон частот в определенный момент. Ученые рассказали о трехмерных процессорах, которые смогли бы обслуживать все необходимые частоты одновременно.

Инженеры описали полупроводниковую технологию для размещения нескольких процессоров, созданных для разных частот, в одном чипе. Таким образом, маршрутизатор сможет передавать данные по всем частотам одновременно. «Один чип, изготовленный только для одной частоты, больше не имеет смысла», — заявил доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Рузбех Табризиан.

В начале января объединение производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi Alliance представило новый стандарт беспроводной связи. Организация уже начала сертифицировать девайсы с поддержкой Wi-Fi 7.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      Названа стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

      В Херсонской области заявили об использовании ВСУ снятой с памятников техники

      Телеведущая случайно выругалась в прямом эфире и рассмешила пользователей сети

      Трое туристов изнасиловали женщину на курорте Европы и избежали тюрьмы

      Губерниева выселили на улицу во время ЧР по лыжам. Он назвал тренера крепостным, а главу федерации — преступницей

      Скорость Wi-Fi увеличили с помощью новых чипов

      МИД Венгрии назвал ложью слова Байдена об Орбане

      На Украине сотрудников ТЦК уличили в воровстве нефтепродуктов

      По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше